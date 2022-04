Charly Iacono, de entrenar en Burzaco a compartir cancha con Ronaldinho

Compartir en:

viernes 22 de abril del 2022

El freestyler fue parte de un evento con su máximo ídolo en Israel. "Me pregunté si era realidad o estaba soñando", reconoció en diálogo con De Brown.

Charly Iacono tiene en sus vitrinas dos campeonatos mundiales y cinco nacionales que lo convirtieron en uno de los freestylers más importantes del mundo. Su talento lo llevó a recorrer varios países y compartir escenarios con megaestrellas del fútbol. En esta oportunidad, el oriundo de Burzaco tuvo la oportunidad de jugar junto a Ronaldinho.

Fue en la nueva edición del Reis Do Drible. El evento se desarrolló en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, Israel, y constó de dos partidos show. El browniano viajó como uno de los invitados de lujo e integró el equipo de Falcao -mejor jugador de la historia de futsal-.

"Cuando arranqué en la disciplina fue gracias a él. Entrenaba pensando que quería ser como él y ahora tuve la oportunidad de sacarme una foto y me firmó una remera. Fue como estar en una publicidad de las que miraba cuando era chico. Cuando lo vi a Ronaldinho y saludó a todos, me pregunté si era realidad o estaba soñando", sostuvo Iacono en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Uno de los episodios más destacados de la jornada se dio cuando el representante local decidió hacer una "mortal" y asombró al astro brasileño. "Casi siempre me tocó marcarnos entre nosotros. La idea de los duelos es hacer trucos y jueguitos entonces me pasan la pelota, la levanto, me preparo y cuando la suelto sentí que Ronaldinho gritó 'Wow' y me emocioné en el medio del salto. Fue bueno haberlo sorprendido", contó.

Volver a casa

Si bien Iacono es uno de los freestylers más reconocidos del mundo, nunca dejó de lado sus raíces. Tanto es así que, a las horas de aterrizar desde el Medio Oriente, ya estaba nuevamente en Burzaco entrenando como cuando era un chico lleno de sueños por cumplir.

"El mismo día antes de viajar lagrimeé bastante porque fui a correr a la plaza San Cayetano donde arranqué e hice mis primeros trucos. Siempre viví a media cuadra, veía los videos de Ronaldinho y me iba a ahí a practicarlos. Lo sentí muy loco. Que él me vea hacer trucos fue increíble e impagable. Apenas volví, fui a correr un poco porque me recuerda a mis inicios", concluyó.