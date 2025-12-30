¡Chau 2025!: ¿Cómo circulará el servicio de recolección en Brown?

Este miércoles 31 y jueves 1 los camiones tendrán cambios en sus recorridos habituales. Los detalles.

Llega Año Nuevo y, como es habitual en este tipo de celebraciones, la recolección de residuos se verá afectada en Almirante Brown. Así lo informaron desde la Comuna.

¿Cómo funcionará?

Por un lado, detallaron que el miércoles 31, último día del 2025, el servicio se brindará solo por la mañana. En tanto, el jueves 1 el camión de la basura no circulará como consecuencia del feriado. En este marco, el recorrido volverá a su cronograma habitual el viernes 2.

Ante ello, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. Se busca con ello evitar anegamientos en caso de lluvias y contribuir a la limpieza del barrio.