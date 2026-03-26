Chocaron un colectivo de la línea 514 y un auto: un menor herido

Ocurrió en Malvinas Argentinas. Se desplegó un operativo en la zona. Los detalles.
Un colectivo de la línea 514 y un vehículo particular protagonizaron un choque en Malvinas Argentinas. Como resultado del fuerte impacto, un menor que viajaba a bordo del transporte público sufrió lesiones y debió ser asistido inmediatamente.
El siniestro se produjo a plena luz del día. Fue este miércoles, 25 de marzo, en la intersección de las calles Macedonio Rodríguez y José Ingenieros, de dicha localidad.
En el lugar, se desplegó un importante operativo. Trabajaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y profesionales del servicio de ambulancia municipal. Además de efectivos policiales, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención para garantizar la seguridad en la zona.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) March 25, 2026