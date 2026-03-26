Jue, 26/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2642
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 26 de marzo de 2026

Chocaron un colectivo de la línea 514 y un auto: un menor herido


Ocurrió en Malvinas Argentinas. Se desplegó un operativo en la zona. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un colectivo de la línea 514 y un vehículo particular protagonizaron un choque en Malvinas Argentinas. Como resultado del fuerte impacto, un menor que viajaba a bordo del transporte público sufrió lesiones y debió ser asistido inmediatamente.

¿Cómo fue?

El siniestro se produjo a plena luz del día. Fue este miércoles, 25 de marzo, en la intersección de las calles Macedonio Rodríguez y José Ingenieros, de dicha localidad.

En el lugar, se desplegó un importante operativo. Trabajaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y profesionales del servicio de ambulancia municipal. Además de efectivos policiales, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención para garantizar la seguridad en la zona.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram