Chocó con un colectivo de la línea 501 y un auto en Longchamps

El vehículo particular terminó estrellado contra el frente de una casa. Se desplegó un operativo en la zona. Toda la información.

Un fuerte choque se vivió en las últimas horas en Longchamps. Tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 501 y a un auto. Se reportó un herido.

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió ayer domingo, 9 de noviembre, a plena luz del día. Fue en el cruce de Los Cipreses y Provincia de Buenos Aires. El conductor del vehículo particular sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar.

Si bien el colectivo registró daños materiales, el auto fue el mayor perjudicado. Es que terminó incrustado en el frente de una vivienda y esto ocasionó la destrucción de toda su trompa.

Como es habitual en este tipo de casos, se desplegó un operativo de auxilio y prevención en el lugar. Lo encabezaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias del SAME local. Además, efectivos policiales de la jurisdicción colaboraron en las tareas de apoyo.