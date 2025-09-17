Un colectivo de la línea 266 y un auto chocaron en Burzaco: seis heridos

Los lesionados fueron asistidos por profesionales del SAME local. ¿Cómo fue?

Un violento choque se vivió en las últimas horas en Burzaco. Tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 266, ramal 4, y un auto particular. Se reportaron heridos.

¿Qué pasó?

El siniestro ocurrió este lunes, 15 de septiembre, a plena luz del día. Fue en el cruce de avenida Espora y Hugo del Carril. A raíz del fuerte golpe, seis personas sufrieron lesiones de diferente gravedad y debieron ser asistidas inmediatamente.

Si bien el colectivo registró daños materiales importantes al colisionar de frente, el auto fue el mayor perjudicado por la destrucción de gran parte de su trompa.

Como es habitual, se desplegó un operativo de auxilio y prevención en la zona. Lo encabezaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias municipal. Además, efectivos policiales de la jurisdicción y trabajadores del área de Defensa Civil colaboraron en las tareas de apoyo.