Cientos de niños y jóvenes siguen disfrutando de la colonia de verano en Brown

La jefa de Gabinete local, Paula Eichel, visitó las sedes de Burzaco y Ministro Rivadavia. Los detalles.

En el marco de la colonia de verano 2026, cientos de niños y jóvenes participan de las diferentes actividades que propone el programa. La misma se lleva adelante en el Polideportivo de Ministro Rivadavia y en el predio “Los Navales” de Burzaco.

¿Cómo es?

En ambos espacios, al igual que en el resto de las sedes, se puede disfrutar de propuestas acuáticas, deportivas y culturales. En este marco, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, compartió una tarde junto a quienes asisten a diario.

La funcionaria, acompañada por el director de Deporte Adaptado del Instituto del Deporte, Gustavo Borro, recorrió las diversas instalaciones y presenció cada una de las iniciativas pensadas para el esparcimiento.

“Visitamos dos sedes de nuestra colonia de verano: Los Navales de Burzaco con un grupo de niños y el Polideportivo de Ministro Rivadavia con adolescentes. Estamos felices de poder destacar que cuando termine enero más de 40 mil vecinos habrán disfrutado de todas las actividades que organizamos desde el Municipio”, señaló Eichel.

Al respecto, Mariano Cascallares subrayó “la importancia de hacer realidad la inclusión y la igualdad de oportunidades”. “En este caso la colonia es una política pública que promueve el encuentro y el entretenimiento para grandes y chicos durante las vacaciones”, indicó.

Este año

La propuesta se lleva adelante con una gran participación diaria en el Predio “Los Navales”. Está destinada a niños y a hijos de afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de otras instituciones barriales.

Asimismo, la iniciativa cuenta con el predio “María Reina” de Glew, para personas con discapacidad y adultos mayores; “Casa Activa” en Glew para niños y adultos mayores; el Polideportivo “Néstor Sicher” de Rafael Calzada con natatorio cubierto y climatizado y el Polideportivo de Ministro Rivadavia.

De la jornada, además de los profesores del Instituto Municipal del Deporte, participó la coordinadora de Deporte Descentralizado, Joana Quiroga.