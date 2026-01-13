Continúan las colonias locales: el Polideportivo de Ministro Rivadavia recibe a cientos de niños

El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, estuvieron junto a los niños, quienes realizan a diario propuestas recreativas y deportivas. Los detalles.

Las altas temperaturas hacen que las colonias de verano sean una gran opción para que los más chicos disfruten del receso escolar. En esa línea, una de estas se desarrolla en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, el cual recibe a cientos de niños de entre 6 y 12 años.

¿Cómo es?

El espacio municipal tuvo en las últimas horas una visita especial. Se debe a que el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, recorrieron el predio ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Camila Quiroga.

En ese contexto, las autoridades estuvieron presentes en el natatorio y las distintas instalaciones del lugar, el cual es una de las sedes en donde se realizan las actividades recreativas de verano.

En el Polideportivo, dijeron presente cerca de 800 niños de entre 6 y 12 años pertenecientes a 21 instituciones brownianas. Allí, participaron de iniciativas como la “Fiesta en el Agua” y propuestas deportivas en el resto del complejo.

Entre las sedes presentes se encontraban UV 9 de Julio, San Javier, 2 de Enero, Estrella Federal, Mariano Moreno, Defensores de Rafael Calzada, Sin Fronteras, Deportivo Glew y Fueguitos. Además, Guadalupe, Primera Junta, 14 de Febrero, Estrella Argentina, Argentinos de Brown, 8 de Diciembre, Defensores de Don Orione y Recreando.

También, Santa Isabel, Fortín de Solano, la Unidad de Fortalecimiento Familiar del Municipio de Almirante Brown y la Casa de la Niñez.

En simultáneo, asisten 150 adolescentes consolidando al espacio como uno de los principales puntos de encuentro del programa en el distrito.

“La Colonia de Verano es una política pública que promueve el encuentro, la inclusión y el acceso al deporte. Garantizando espacios de cuidado y recreación para niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en todo Almirante Brown”, afirmó Mariano Cascallares.

Otros de espacios del distrito donde se desarrollan a diario las actividades son los predios Los Navales y María Reina, para personas con discapacidad y adultos mayores; Casa Activa en Glew; y el nuevo Polideportivo “Néstor Sicher” con Natatorio Cubierto y Climatizado.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente también el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez, y el coordinador de Promoción y Eventos Deportivos, Pablo Bonacina.