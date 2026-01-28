Cientos de vecinos disfrutaron de una nueva noche del Cine de Verano en Ministro Rivadavia

Desde la Comuna adelantaron que seguirán agregando funciones al aire libre en febrero. Los detalles.

Cientos de vecinos participaron del Ciclo Cine de Verano en Ministro Rivadavia. En esta ocasión, se proyectó al aire libre la película “La odisea de los giles”.

¿Cómo fue?

Se llevó adelante en la plaza Eva Perón, con entrada libre y gratuita. En la jornada, se aprovechó el buen clima y desde las 20 hs las familias brownianas se pusieron cómodas con mantas y reposeras para disfrutar de este film nacional estrenado en el 2019.

Se trata de una película fue dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni y Verónica Llinas, entre otros destacados actores argentinos.

“Estamos muy contentos con la repercusión y participación de nuestros vecinos en el ciclo de Cine de Verano, una excusa ideal para compartir tiempo en familia o con amigos y disfrutar del gran cine nacional”, sostuvo Mariano Cascallares.

En tanto, desde el Instituto Municipal de las Culturas adelantaron que ya están preparando para febrero nuevas proyecciones. Serán en Rafael Calzada y en los parques Don Orione y Ramón Carrillo de Adrogué. Próximamente anunciarán las fechas.