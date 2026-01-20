Proyección de cortos y juegos de mesa, así se vivió el finde en el Parque Ramón Carrillo

Desde la Comuna adelantaron que continuarán promoviendo este tipo de actividades recreativas y con ingreso gratuito. La información.

Cientos de vecinos disfrutaron el sábado de una función especial del programa “Cine de Verano” con el Festival de Cortometrajes para Infancias. Se llevó a cabo en el Parque Saludable Ramón Carrillo.

¿Cómo fue?

La propuesta al aire libre tuvo lugar en el espacio público, ubicado en la intersección de Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada. Comenzó a las 20 hs, con entrada libre y gratuita.

Incluyó la proyección de cortos de Argentina, Brasil, México y Bolivia, seleccionados en la XI Edición del Festival de Cine Independiente de Claypole. Los mismos invitaron a reflexionar, imaginar y emocionarse.

En el mismo Parque, que cuenta con todos los servicios y comodidades, el sábado por la tarde decenas de vecinos también participaron de una “Tarde de Juegos de Mesa”. Allí hubo entretenimientos clásicos y modernos para todas las edades.

En este sentido, desde el Instituto de las Culturas adelantaron que continuarán promoviendo este tipo de actividades recreativas, participativas y con ingreso gratuito para los brownianos.

“Contentos por la participación de nuestros vecinos. Todos disfrutaron de esta propuesta hermosa en vacaciones, al aire libre y cerca de sus casas”, destacó Mariano Cascallares.