Cientos de vecinos visitaron “Creadoras” en busca de un regalo para papá

La iniciativa fue organizada en Burzaco por la ONG Compromiso Ciudadano. “Nos encanta poder ayudar a las economías familiares y darles una mano para que puedan hacerle frente a su realidad”, admitió su presidente, Mario Fuentes. La información.

En la antesala del Día del Padre, la feria de emprendedoras “Creadoras” se convirtió en unos de los lugares predilectos para elegir el mejor regalo. Con propuestas artesanales, innovadoras y a bajo costo, cientos de vecinos visitaron este viernes los más de 200 stands ubicados en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco.

¿Cómo se vivió?

Desde hace dos años, esta iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes. En esta oportunidad, los puestos volvieron a congregarse de 11 a 18 hs, en el espacio público situado en el cruce de Amenedo y E. de Burzaco.

Una de las particularidades de esta edición fue que muchas de las emprendedoras vistieron una prenda celeste y blanca, otras lucieron una escarapela u optaron por decorar sus lugares de trabajo con el color de nuestra insignia patria. Esto se debió a la cercanía con el Día de la Bandera a celebrarse el próximo martes 20.

En este marco y pese al frío, la plaza se vio colmada de mujeres de diferentes puntos del distrito y la Región que se dieron cita para exponer sus productos. Inclusive, muchas de ellas se sumaron por primera vez. Ofrecieron desde indumentaria, bijouterie y variados accesorios, hasta exquisiteces dulces y artesanías en madera, vidrio y cerámica.

Además, durante la feria, tuvo gran concurrencia el sector de “moda circular”. Allí, quienes se acercaron pudieron encontrar ropa usada en buen estado y a muy bajo costo. Se trata de una opción que busca cuidar el ambiente y el bolsillo.

“Es una edición con gente nueva exponiendo productos de calidad y dando aún más diversidad a lo que ya había. Si bien la situación está difícil y cada emprendedor sufre el aumento de los insumos hay muchos que le hacen frente a la adversidad saliendo a comercializar”, expresó Fuentes en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y continuó: “Hoy es una jornada especial por la víspera del Día del Padre y en una plaza con historia que tiene al primer monumento patrio del país. Invitamos a los vecinos de Brown y la Región a que se sumen. Nos encanta poder ayudar a las economías familiares y darles una mano para que puedan hacerle frente a su realidad”.

En este escenario, un grupo de voluntarios brindó un emocionante show musical. Las emprendedoras no dudaron en sumarse a este haciendo palmas y acompañando con su canticos a los jóvenes que se lucieron con el espectáculo.

Las auténticas “Creadoras”

Mónica es vecina de Longchamps y está al frente de Decomart. La idea de pintar cuadros en madera surgió en plena pandemia. “Me inspira mucho la naturaleza, también hago cosas infantiles. Disfruto haciéndolo”, expresó a este medio.

Asimismo, la emprendedora admitió que es la primera vez que está en la feria y que tiene proyectado seguir participando. “Estoy muy entusiasmada. Voy a volver”, aseguró.

Por su parte, Griselda de Burzaco participó con su stand de Tupperware. “Me gusta venir porque acá se ayudan todos con todos. Hay un aire de colaboración y de fomentar para que vengan más vecinos”, contó.

Y agregó: “Hace quince años que trabajo con la marca y hoy vengo más que nada en plan de líder a convocar gente que no tiene trabajo y necesita una salida laboral. Espero que Creadoras se siga manteniendo y crezca todavía más”.

Por último, Susana, vecina de la misma localidad, lleva adelante “Tejidos, flores y algo más”. Ofrece gorros, bufandas, cuellos, porta bolsas y escarapelas, entre otros productos artesanales. “La edición pasada vine a visitarla, me gustó y me propuse venir. Iba mucho a ferias antes, pero por problemas de salud no lo puedo hacer con tanta frecuencia”, sostuvo.

Además, reconoció que “hace quince años teje y es una manera de distracción”. “Ante lo hacía en telar norteño, pero no voy a volver a producirlo así hasta que la situación mejore. Ahora estoy a dos agujas. Esto me ayuda a despejar la mente. Estás concentrada y no pensas”.

Ayudar siempre

En forma paralela, se recibieron donaciones de ropa, calzado y frazadas en buen estado. Dicha iniciativa se enmarca dentro de la colecta de invierno que impulsa desde hace años la ONG Compromiso Ciudadano. El objetivo es colaborar con quienes tienen menos recursos para transitar esta época de frío intenso. Además, se estuvieron juntando alimentos.