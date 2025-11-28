Cine bajo las estrellas: proyectarán distintos films en el parque Ramón Carrillo

La entrada será gratuita. La programación comenzará el lunes 1. Conocé la grilla completa.

La Muestra Brown Audiovisual (MuBA) desembarca en el Parque Carrillo de Adrogué para ofrecer una experiencia cultural única. Durante una semana, se proyectarán diversos documentales y cortometrajes atravesados por temas urgentes y humanos. La entrada será libre y gratuita.

¿Cuál es la grilla?

La propuesta se desarrollará desde el lunes 1 al domingo 7 de diciembre, a partir de las 20 hs. Tendrá como escenario el espacio verde llamado “Villa Antares”, ubicado en el cruce de Presidente Perón y Erezcano, en el límite con Rafael Calzada.

Según informaron, las proyecciones seleccionadas abordarán temas de diversidad e inclusión, identidad digital, feminismos, ambiente, salud, cuidados, y derechos, entre muchos otros.

“Un espacio donde las historias producen convivencia y acercan mundos que pocas veces dialogan”, indicaron desde la organización en redes sociales. En este marco, la programación es la siguiente:

Lunes 1

“Cuidadoras”

“Todavía no lo logro”

Martes 2

“Caperucita roja”

“La internacional”

Miércoles 3

“El agrónomo”

“Remanso”

Jueves 4

“¿Qué hago en un mundo tan visual?”

“9:32”

Viernes 5

“Ciudad Oculta”

“Fuego en el Mar”

Domingo 7

Cortometraje “Crimen”

“Norma también”

Sobre el encuentro

Es organizado por el Municipio a través del Instituto Municipal de las Culturas y Descubrí Brown. La iniciativa además cuenta con el acompañamiento de “Antes Muerto Cine” y el Colectivo de Cineastas y Causa Común Brown.