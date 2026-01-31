Sáb, 31/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2588
CULTURA
sábado 31 de enero de 2026

Cine bajo las estrellas: proyectarán nuevos cortos para niños en Adrogué


Será este sábado. La función es gratuita. Conocé la grilla.

El cine al aire libre vuelve a Adrogué con una propuesta pensada para las infancias y las familias. Se trata de una noche de cortometrajes para compartir, imaginar y disfrutar del verano.

 

¿Cuándo será?

Tendrá lugar este sábado, 31 de enero, a las 20 hs. Será en el Parque Saludable Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite con Rafael Calzada. La entrada será libre y gratuita.

Durante la jornada se proyectará una selección de cortos dirigidas a los más pequeños que invitan a sumergirse en el cine bajo las estrellas. La grilla de funciones incluye:

  • Fiesta de Entre Ríos
  • El niño y la noche
  • Alín en la luna
  • Dinosaurios
  • Invasión
  • Lichi Autismo
  • Yiradaski

Desde la organización recomendaron a los vecinos llevar manta y reposeras para una mayor comodidad y disfrutar de una noche de verano en contacto con la cultura.

 

La actividad

Forma parte de las propuestas impulsadas por el Municipio, a través del Instituto de las Culturas y Descubrí Brown. Se enmarca en el Festival de Cortometrajes para Infancias “Cine de Verano”.

Durante febrero desembarcará en otros puntos del distrito como Don Orione y Rafael Calzada. En cada caso se estará anunciando cada presentación previamente.

