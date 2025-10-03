Circulan los primeros móviles policiales con cámaras lectoras de patentes en Brown

Permiten identificar en tiempo real los dominios con pedido de secuestro. La presentación estuvo a cargo del intendente Mariano Cascallares. Los detalles.

En el marco de una prueba piloto, ya circulan los primeros móviles policiales con cámaras lectoras de patentes en Almirante Brown. Se trata de una iniciativa que ubica al distrito a la vanguardia en materia de prevención del delito.

¿Cómo fue?

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, fueron los encargados de realizar la presentación oficial.

En este sentido, los primeros cuatro móviles de la Policía Bonaerense equipados con esta tecnología ya patrullan las calles. La misma permite leer en tiempo real los dominios de los vehículos que circulan a su alrededor e identificar aquellos que tengan pedido de secuestro.

Acto siguiente, cuando se detecta la patente de un rodado con estas características, se cruza la información directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco y se avanza con su detención.

Según explicaron desde la Comuna, los móviles policiales utilizan el mismo sistema que las más de 100 cámaras LPR lectoras de dominios ubicadas en los accesos al distrito.

“En Almirante Brown trabajamos cada día por incorporar más y mejores herramientas de prevención del delito con la única finalidad que nuestros vecinos vivan más tranquilos”, destacó Cascallares.

Y agregó: “Esta prueba piloto realizada en articulación con el Ministerio de Seguridad bonaerense es fundamental para seguir mejorando el trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia”.

Prevención

El jefe comunal destacó además otras herramientas impulsadas desde la Comuna para fortalecer la prevención. Entre ellas, se encuentran las alarmas comunitarias, los puntos y paradas seguras y los corredores escolares.

También la app Brown Previene con botón de pánico, que ya utilizan más de 50 mil vecinos. Sumado a las más de dos mil cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en los colectivos locales.