Clases gratuitas de yoga funcional en Mármol: ¿Cómo participar?

Comenzarán el 4 de febrero. Todos los detalles.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de José Mármol suma una nueva propuesta de verano a su grilla de actividades. Se trata de yoga integral. Las clases son gratuitas y con cupos limitados. Las inscripciones ya están abiertas.

¿Cómo participar?

Las practicas iniciarán el próximo miércoles, 4 de febrero, de 9.30 a 10.30 hs. Se realizarán en la entidad local, ubicada en Frías 4196, esquina San Luis, al lado del CAPS Nº4.

Los vecinos que quieran comenzar a entrenar simplemente deberán acercarse al CIC y anotarse. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 12 hs. Además, al ser taller de verano, también se encuentra la posibilidad de realizar esta gestión vía mensaje directo en las redes sociales del CIC.

¿Qué es el yoga?

Se basa en la realización de ejercicios que involucran varios grupos musculares al mismo tiempo. Además, se centra en la fuerza, la potencia, la resistencia, la coordinación y la flexibilidad del cuerpo mediante el uso de movimientos que imitan los patrones básicos como caminar, correr, empujar, tirar, rotar, agacharse y levantar objetos.