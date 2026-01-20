“Verano en la Granja”, una propuesta gratuita con visitas guiadas, juegos y un parque astronómico

El espacio de Ministro Rivadavia cuenta con lugares gastronómicos y feria de productores rurales. Conocé los días y horarios.

Durante todo el verano, la Granja Educativa Municipal abre sus puertas con una variada agenda de actividades. Todas las propuestas fueron pensadas para disfrutar al aire libre y en contacto con la naturaleza.

¿Qué visitar?

El espacio, ubicado en Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia, puede visitarse de martes a domingo, de 10 a 17 hs. La entrada es libre y gratuita. El lugar cuenta con múltiples espacios abiertos, pensados para recorrer, descansar, aprender y encontrarse.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las visitas guiadas. Estas se realizan de martes a domingos con salidas a las 10, 12, 14 y 16 hs. Incluyen recorridos por la huerta, los montes frutales, la zona de animales y la laguna artificial.

Además, todos los fin de semana, de 10 a 16 hs, los vecinos pueden acercarse a disfrutar de distintas propuestas gastronómicas y conocer la feria de productores rurales.

El recorrido se completa con el arboretum, destinado a la observación de flora y fauna, y el parque astronómico, que ofrece un recorrido libre audioguiado. Sumado a ello, el predio cuenta con zona de juegos para toda la familia y quinchos, que se utilizan por orden de llegada.

Consejos

Pensando en el intenso calor, desde la organización recomiendan asistir con protector solar, gorra, agua y repelente, para una mejor experiencia al aire libre. Asimismo, recuerdan que no está permitido el ingreso con animales, bebidas alcohólicas ni el uso de parrillas.

“La Granja es un espacio público para compartir el verano en contacto con la naturaleza, la producción y la comunidad”, destacaron en sus redes sociales invitando a todos los brownianos a sumarse a esta gran propuesta.