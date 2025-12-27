Claypole: detuvieron a un hombre por producir y distribuir pornografía infantil

La investigación comenzó cuando aprehendieron a una persona en España y determinaron que tenía relación con una red global. Los detalles.

Gracias a una cooperación policial internacional, detuvieron en los últimos días a un hombre en Claypole acusado de ser un productor de pornografía infantil. Se trata del cabecilla de una red global dedicada a la explotación sexual de menores y venta de material ilícito.

¿Cómo fue?

Todo comenzó cuando los efectivos policiales de España aprehendieron en Alicante a una persona por el intercambio de este tipo de archivos. Durante la investigación, se confirmó un vínculo del español con varias personas de otros países.

El contacto se basaba en conversaciones y paso sistemático de pornografía infantil utilizando servicios de almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería. Parte del material correspondía a un abuso sexual infantil reciente, lo que encendió las alarmas.

El usuario que originó el envío de dicho contenido era de Argentina. Fue así que se puso en marcha el mecanismo de colaboración internacional e intercambiaron datos entre ambos países.

En esa línea, se constató que el hombre había mandado material explícito de una menor a la que afirmó "tener acceso directo". Ante esta situación, se llevó adelante un trabajo de investigación prioritario y se lo localizó en Claypole.

La detención se llevó adelante en coordinación con las autoridades judiciales de ambos países y bajo los protocolos de respuesta rápida de Ameripol. Así, actuaron antes de que pudiera destruir pruebas o alterar patrones de comunicación con el resto de la red.

Los investigadores siguen trabajando para identificar a otros integrantes de la organización y establecer el alcance real de la red internacional.