Claypole intentará hacerse fuerte de visitante y seguir escalando puestos

Se enfrentará hoy, martes 26 de agosto, con Deportivo Muñiz. La previa.

Luego de tres empates consecutivos, Claypole buscará volver a la victoria para continuar afianzándose en la zona de Reducido. Para ello, visitará a Deportivo Muñiz por la 23° fecha de la Primera C.

El encuentro se llevará adelante hoy, martes 26 de agosto, a partir de las 15:30 hs. Se disputará en el estadio de Juventud Unida y será arbitrado por Ulises López. La última vez que ambos equipos se cruzaron fue en la primera vuelta del torneo, cuando igualaron sin goles.

¿Cómo llegan?

El “Tambero”, que no conoce la derrota hace cinco fechas, llega al enfrentamiento con tres empates en fila, siendo el más reciente el 0-0 con J.J. Urquiza. Asimismo, sólo perdió uno de sus últimos nueve partidos (cinco pardas y tres victorias).

Así, está 5° en la Zona A con 28 puntos, misma cantidad que Alem, Deportivo Español y Mercedes. Teniendo en cuenta que del segundo al séptimo clasifican al Reducido, volver al triunfo hoy sería clave para sacar un poco de ventaja.

Muñiz, por su parte, está necesitado de sumar para mantener latente su ilusión de pelear por el segundo ascenso. Se debe a que tiene 23 unidades y una victoria lo dejaría a tiro de la puja por una de estas seis plazas. Viene de tener fecha libre y antes de igualar 0-0 con J.J. Urquiza.