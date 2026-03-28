Claypole intentará sacarle el invicto a Lamadrid y conseguir su primer triunfo en casa

El encuentro será hoy, sábado 28 de marzo. ¿Cómo llegan?

Claypole cortó la racha negativa y obtuvo su primera victoria del año, lo que revivió las esperanzas de los hinchas. En esa línea, buscará conseguir un nuevo triunfo, esta vez como local, para seguir escalando posiciones.

En el marco de la 5° fecha de la Primera C, recibirá hoy, sábado 28 de marzo, a Lamadrid en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. Con el arbitraje de Damián Rubino, el duelo se llevará adelante desde las 15:30 hs.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” venía de un mal arranque del año, con tres derrotas y un empate. Sin embargo, dio vuelta de página el fin de semana pasado y rompió la racha negativa con el triunfo 1-0 ante Juventud Unida. Así, alcanzó los cuatro puntos y está a uno de la zona de Reducido.

Lamadrid, a contraparte, comenzó de la mejor manera: dos victorias y misma cantidad de igualdades. Esto no sólo lo mantiene invicto en la temporada, sino que la ubica en la cima de la Zona B con ocho unidades. Llega de un 0-0 frente a Cambaceres.