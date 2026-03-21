Claypole quiere enderezar el barco y dejar atrás el mal comienzo de año

Para ello, se enfrentará hoy, sábado 21 de marzo, con Juventud Unida. La previa.

Luego de sellar un mal arranque de año, Claypole quiere dar vuelta de página y amigarse con el triunfo para mantener latente su ilusión de pelear por uno de los ascensos. En esa línea, intentará conseguir su primera alegría de la temporada en San Miguel.

Por la cuarta fecha de la Primera C, visitará hoy, sábado 21 de marzo, a Juventud Unida. El choque se pondrá en marcha a las 15:30 hs. El árbitro Alejandro Porticella será el encargado de impartir justicia.

¿Cómo llegan?

Tras la caída ante Tigre por Copa Argentina, el “Tambero” comenzó de mala manera su actuación en el campeonato: cayó 2-1 ante Cañuelas, empató 0-0 con Atlas y, recientemente, perdió 1-0 con Leones.

Este inicio adverso en la Primera C lo ubica en la última posición de la Zona B junto a Muñiz. No obstante, sólo tres unidades lo separan de la zona de Reducido, por lo cual necesita dejar atrás de inmediato el mal momento para escalar posiciones.

Juventud Unida, por su parte, arrancó de forma irregular. Debutó con una victoria 1-0 a Argentino de Merlo y luego perdió 1-0 con Sacachispas. En la fecha pasada, empató sin goles ante Lugano.