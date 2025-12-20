Claypole se mueve en el mercado: sufrió una baja sensible y sumó tres refuerzos

Además, se confirmó la continuidad de varios jugadores del plantel que consiguió la clasificación a la Copa Argentina. Toda la información.

Luego de cerrar el año con la clasificación a la Copa Argentina, Claypole ya se enfocó en los preparativos para la próxima temporada pensando en pelear por un ascenso. En esa línea, se metió de lleno en el mercado de pases y el plantel tuvo sus primeros movimientos.

¿Cuáles?

El “Tambero” sufrió una baja sensible de cara al 2026. Se debe a que se confirmó la salida del arquero Tomás Tello, quien se sumó al equipo browniano en 2024 y se convirtió en héroe en la tanda de penales ante Deportivo Español para meterse en el torneo federal.

Ante esta situación, Claypole anunció a través de sus redes sociales la llegada de Joaquín Cabrera. El portero de 24 años, que viene de vestir la camiseta de El Linqueño, llegó a préstamo desde Sarmiento de Junín.

Ese no es la única cara nueva con la que cuenta el entrenador Roque Drago: firmaron también sus contratos el volante externo Alejo Klipauka, proveniente de Liniers; y el delantero Tomás Luján, quien se sumó desde Luján y cuenta con pasado en Platense e Inter de Porto Alegre.

Más confirmaciones

Claypole, por otro lado, comunicó que varios jugadores extendieron sus vínculos con el club y vestirán sus colores la próxima temporada. Se trata de Rodrigo Campanelli, Sergio Acosta, Federico Cruz, Sebastián Alejandro, Aaron Caraballo, Jonathan Benítez, Rodrigo Ortíz, Axel Paiva, Pablo Almada y Facundo De Nicola.

Además, confirmaron la continuidad de Leonel Llodrá y Mario Godoy, quienes ya poseían contrato vigente luego de arribar a mitad del corriente año.