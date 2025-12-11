Por otra hazaña: Claypole se enfrentará a Tigre en la Copa Argentina

El "Tambero" debutará ante el conjunto de Primera División en los 32avos de final del certamen federal. Los detalles.

Si bien estuvo lejos de pelear por el ascenso, Claypole cerró el año de la mejor manera al ganar el Reducido por el último cupo a la Copa Argentina. Sólo unos días después de clasificar a dicho torneo nacional, ya tiene definido que debutará contra un rival de Primera División.

El sorteo del certamen, el cual contará con la participación de 64 equipos de distintas categorías, se llevó adelante el miércoles, 10 de diciembre. En esa línea, “Tambero” se medirá con Tigre, en marco de los 32avos de final. Todavía no se sabe la fecha y el lugar del duelo.

Por otra hazaña

La Copa Argentina le trae grandes recuerdos a Claypole. Participó por primera vez en 2021 y lo hizo contra un rival de calibre: Boca Juniors. Si bien dejó una gran imagen, cayó 2-1 en el estadio de Lanús. Ese fue el único gol que le convirtieron al “Xeneize” en esa edición que terminó ganando.

Una de las páginas doradas de su historia se escribió en 2023. Por los 32avos, derrotó 1-0 y eliminó a Newell´s de Rosario. El tanto del partido lo anotó el goleador Leonel Llodrá. En la siguiente instancia, el “Tambero” perdió ante Belgrano de Córdoba.