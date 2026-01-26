Claypole: transforman un histórico microbasural en un nuevo espacio público

Este se ubica al costado del puente. Se realizaron tareas de despeje, relleno y nivelación del predio. También se concretó una forestación con especies nativas y se colocaron postes. Los detalles.

Con el foco en el cuidado del medio ambiente, Almirante Brown lleva adelante diversos trabajos para recuperar y transformar un histórico microbasural en un nuevo espacio público. Este se encuentra sobre la medialuna de Claypole, al costado del Camino de Cintura y del puente de la localidad.

¿Cómo será?

Se trata de una franja en la que tradicionalmente se producían arrojos de residuos en forma indebida. Esto obligaba a las autoridades a limpiar la zona a través de permanentes operativos.

Debido a ello, la Comuna procedió a despejar, rellenar y nivelar el predio próximo al estadio del Club Claypole "Rodolfo Vicente Capocasa". También se concretó una forestación con especies nativas y se colocaron postes para evitar nuevos arrojos de residuos.

Mariano Cascallares adelantó, en tanto, que de ahora en adelante se viene una tarea conjunta entre el Municipio y los vecinos para evitar que vuelva a acumularse basura en el lugar.

"Vamos a trabajar para construir allí un sendero saludable con veredas, nueva iluminación, postas de salud y equipamiento para darle cada vez más vida a ese punto", indicó.

Y finalizó: "Desde el Municipio realizamos un trabajo diario y constante con la recolección de residuos y de la basura. Necesitamos colaboración de todos para evitar arrojar restos en lugares no permitidos cuidando especialmente el espacio público".