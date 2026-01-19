El Club Claypole puso en valor su playón deportivo

Realizaron además un homenaje al atleta olímpico Braian Toledo, quien falleció en el 2020. El intendente Juan Fabiani acompañó la jornada. Los detalles.

El Club Atlético Claypole llevó adelante una jornada solidaria en homenaje al atleta olímpico Braian Toledo. En ese marco, además puso en valor el playón deportivo de la institución.

La actividad

Se desarrolló en la sede, ubicada en avenida Lacaze al 5000. El intendente Juan Fabiani acompañó la propuesta. La misma incluyó tareas de pintura y reacondicionamiento del espacio deportivo. Con ello, se buscó mejorar las condiciones de uso y fortalecer los ámbitos de práctica deportiva.

La jornada tuvo como eje la revalorización de los espacios barriales y la preservación del legado de Braian Toledo. Se trata de un referente del deporte nacional por su trayectoria en el atletismo, su compromiso social y su historia de superación personal.

Sobre su historia

Toledo nació en 1993. Fue atleta olímpico argentino, especialista en lanzamiento de jabalina. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Se encontraba en etapa de preparación para Tokio 2020 al momento de su fallecimiento, en febrero de 2020.

“Estas jornadas solidarias nos permiten seguir fortaleciendo a los clubes de barrio, que cumplen un rol fundamental en la inclusión social y en el acceso al deporte. Al mismo tiempo, es una forma de mantener vivo el legado de Braian, un ejemplo de esfuerzo, compromiso y superación”, remarcó Mariano Cascallares.

Durante el evento estuvieron presentes el presidente del Club Atlético Claypole, Javier Gómez; el titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; el director general de Deporte, Juan Crupi, y la coordinadora de Ligas Amateur y Clubes de Barrio, Maura González.