Colocaron un puente peatonal sobre Ruta 4: beneficiará a miles de vecinos

Se prevé que en las próximas semanas quede finalmente habilitado. ¿Cómo es?

Para optimizar la circulación peatonal y la seguridad vial de la zona, instalaron un puente sobre la Ruta N°4 en Burzaco. Se trata de un trabajo ejecutado entre el Municipio y el Gobierno provincial.

La nueva pasarela

Se encuentra sobre la traza a la altura de Amenedo y Vallejos. Beneficiará a los estudiantes de instituciones ubicadas en las inmediaciones, entre ellas, el jardín N°952 y la UNaB, también a peatones, trabajadores y residentes de barrios linderos.

El cruce cuenta con una altura de 5,30 metros, superando la que posee el viaducto “Papa Francisco”. Su gálibo es de 5,10 metros, lo que permite una óptima circulación de rodados de gran porte. Incluye, además, descansos intermedios y accesibilidad por rampas, iluminación y barandas de seguridad.

Según informaron dese la Comuna, el último finde se realizó un gran operativo para su instalación. Se prevé que en las próximas semanas quede finalmente habilitado.

“Seguimos trabajando para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Ahora con la colocación de un puente sobre la Ruta Provincial N°4 que permita una circulación segura para los peatones que diariamente cruzan la arteria para acceder a sus viviendas, a los comercios, al transporte público, y otros servicios”, señaló el intendente Mariano Cascallares.