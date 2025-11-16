Comenzaron un relevamiento de la capacidad y el potencial industrial de Brown: ¿Cómo es?

A través de este se busca identificar las fortalezas, desafíos y oportunidades del entramado productivo. La información.

Almirante Brown y la UNaB dieron los primeros pasos de un Relevamiento Industrial, a través del cual se conocerán datos claves de la estructura productiva. El objetivo de esto es generar estrategias que mejoren el perfil productivo y las posibilidades de desarrollo en el distrito.

¿De qué se trata?

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversión (CFI); además del acompañamiento de la Unión Industrial de Almirante Brown y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown.

Con el relevamiento se pretende identificar las fortalezas, desafíos y oportunidades del entramado productivo. Gracias a esto, se generarán datos concretos para orientar políticas públicas, fomentar la innovación y el empleo, promover la competitividad y robustecer el desarrollo económico.

En ese marco, se actualiza información de las empresas que integran el tejido industrial de Almirante Brown, lo que garantiza una participación amplia y representativa en el estudio que se llevará adelante.

Lo importancia

Desde la Comuna enfatizaron en que contar con el apoyo y cooperación de los empresarios es fundamental para renovar los datos. En tanto, señalaron que será utilizada sólo con fines estadísticos y estará protegida conforme a los estándares de confidencialidad establecidos.

“Con la realización de este relevamiento daremos respuesta a una demanda de los empresarios locales”, afirmó el intendente Mariano Cascallares.

Y agregó: “También podremos construir una sólida información que nos permitirá pensar más y mejores herramientas para poder acompañar a los empresarios en un mundo tan competitivo como el de hoy y contribuir a mejorar la vida de los vecinos”.

En esa línea, desde la UNaB afirmaron que contar con información actualizada “permitirá identificar las capacidades productivas existentes, visibilizar proveedores locales y detectar oportunidades de articulación entre empresas”.

De esta forma, se busca impulsar un entramado productivo más integrado y competitivo, donde las compras y los encadenamientos se realicen dentro del propio territorio generando empleo y desarrollo económico sostenible.