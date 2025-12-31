Mié, 31/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2557
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
miércoles 31 de diciembre de 2025

¿Cómo arrancar el 2026 lleno de energía?: los 10 rituales para atraer abundancia


Algunos apuntan a mejorar la economía, ahuyentar la mala suerte y encontrar el amor. Conocé más.

Termina el 2025 y entran en juego muchas cábalas y tradiciones para arrancar el nuevo año con más energías y una sensación de renovación total. Por eso, implementar algunos rituales puede ser una gran ayuda para atraer lo positivo y soltar lo que ya no suma.

 

¿Qué hacer?

El objetivo de cada uno es llamar a la buena fortuna en diferentes ámbitos de la vida. Entre ellos, se destacan:

  • Comer doce uvas: habrá que ingerir esa cantidad y sin interrupción a las 00 en punto. El motivo de este rito es tener tiempos dulces.
  • Usar ropa blanca: simboliza pureza y renovación.
  • Laurel: representa el éxito y la riqueza. A la medianoche hay que guardar una hoja en la billetera.
  • Pisar con el pie derecho: a las 00 se deberá pisar fuerte. De este modo, se logrará un 2026 sin trabas.
  • Barrer la casa: el modo correcto es hacerlo desde adentro y hacia afuera. Esto ahuyentará la mala suerte.
  • Ropa interior amarilla: atrae la fortuna y alegría.
  • Subir escaleras: se deberán ascender algunos escalones cuando el reloj marque la medianoche. Hay que bajar con el pie derecho para reforzarlo. Así se cree que se logrará un crecimiento laboral.
  • Escribir las cosas malas y quemarlas: así no se volverán a repetir.
  • Encender velas: Las amarillas activan la abundancia; las rojas, el amor; las verdes, la salud; las blancas, la claridad mental; y las naranjas, la creatividad.
  • Billete en el zapato: habrá que agarrarlo en el último minuto del 31 de diciembre, mientras más alto sea el monto, mejor. Luego hay que colocarlo en la planta del calzado o sostenerlo en la mano. Es una apuesta a la prosperidad.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram