¿Cómo arrancar el 2026 lleno de energía?: los 10 rituales para atraer abundancia

Algunos apuntan a mejorar la economía, ahuyentar la mala suerte y encontrar el amor. Conocé más.
Termina el 2025 y entran en juego muchas cábalas y tradiciones para arrancar el nuevo año con más energías y una sensación de renovación total. Por eso, implementar algunos rituales puede ser una gran ayuda para atraer lo positivo y soltar lo que ya no suma.
¿Qué hacer?
El objetivo de cada uno es llamar a la buena fortuna en diferentes ámbitos de la vida. Entre ellos, se destacan:
- Comer doce uvas: habrá que ingerir esa cantidad y sin interrupción a las 00 en punto. El motivo de este rito es tener tiempos dulces.
- Usar ropa blanca: simboliza pureza y renovación.
- Laurel: representa el éxito y la riqueza. A la medianoche hay que guardar una hoja en la billetera.
- Pisar con el pie derecho: a las 00 se deberá pisar fuerte. De este modo, se logrará un 2026 sin trabas.
- Barrer la casa: el modo correcto es hacerlo desde adentro y hacia afuera. Esto ahuyentará la mala suerte.
- Ropa interior amarilla: atrae la fortuna y alegría.
- Subir escaleras: se deberán ascender algunos escalones cuando el reloj marque la medianoche. Hay que bajar con el pie derecho para reforzarlo. Así se cree que se logrará un crecimiento laboral.
- Escribir las cosas malas y quemarlas: así no se volverán a repetir.
- Encender velas: Las amarillas activan la abundancia; las rojas, el amor; las verdes, la salud; las blancas, la claridad mental; y las naranjas, la creatividad.
- Billete en el zapato: habrá que agarrarlo en el último minuto del 31 de diciembre, mientras más alto sea el monto, mejor. Luego hay que colocarlo en la planta del calzado o sostenerlo en la mano. Es una apuesta a la prosperidad.