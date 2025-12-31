¿Cómo arrancar el 2026 lleno de energía?: los 10 rituales para atraer abundancia

Algunos apuntan a mejorar la economía, ahuyentar la mala suerte y encontrar el amor. Conocé más.

Termina el 2025 y entran en juego muchas cábalas y tradiciones para arrancar el nuevo año con más energías y una sensación de renovación total. Por eso, implementar algunos rituales puede ser una gran ayuda para atraer lo positivo y soltar lo que ya no suma.

¿Qué hacer?

El objetivo de cada uno es llamar a la buena fortuna en diferentes ámbitos de la vida. Entre ellos, se destacan:

Comer doce uvas : habrá que ingerir esa cantidad y sin interrupción a las 00 en punto . El motivo de este rito es tener tiempos dulces .

: habrá que ingerir esa cantidad y . El motivo de este rito es tener . Usar ropa blanca : simboliza pureza y renovación.

: simboliza Laurel : representa el éxito y la riqueza . A la medianoche hay que guardar una hoja en la billetera.

: representa el . A la medianoche hay que una Pisar con el pie derecho : a las 00 se deberá pisar fuerte . De este modo, se logrará un 2026 sin trabas.

: a las se deberá . De este modo, se logrará un Barrer la casa : el modo correcto es hacerlo desde adentro y hacia afuera . Esto ahuyentará la mala suerte.

: el modo correcto es hacerlo . Esto Ropa interior amarilla : atrae la fortuna y alegría .

: atrae la . Subir escaleras: se deberán ascender algunos escalones cuando el reloj marque la medianoche . Hay que bajar con el pie derecho para reforzarlo . Así se cree que se logrará un crecimiento laboral .

se deberán algunos cuando el marque la . Hay que con el para . Así se cree que se logrará un . Escribir las cosas malas y quemarlas : así no se volverán a repetir .

: así . Encender velas : Las amarillas activan la abundancia ; las rojas , el amor ; las verdes , la salud ; las blancas , la claridad mental ; y las naranjas , la creatividad .

: Las activan la ; las , el ; las , la ; las , la ; y las , la . Billete en el zapato: habrá que agarrarlo en el último minuto del 31 de diciembre, mientras más alto sea el monto, mejor. Luego hay que colocarlo en la planta del calzado o sostenerlo en la mano. Es una apuesta a la prosperidad.