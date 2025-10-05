Como local, Claypole buscará sellar su boleto a la próxima ronda

Se medirá con Central Ballester en el partido de vuelta del Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina. ¿A qué hora?

Luego de obtener una contundente victoria como visitante, Claypole buscará sellar su boleto a la siguiente instancia del Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina. En el marco del partido de vuelta de la primera fase, recibirá esta tarde a Central Ballester.

El duelo se disputará hoy, domingo 5 de octubre, a partir de las 15:30 hs. Tendrá como escenario al estadio Rodolfo Capocasa. El árbitro Alejandro Porticella fue designado para impartir justica.

El primer capítulo

En el partido de ida, el “Tambero” se impuso 3-1 como visitante. Las cosas comenzaron de la mejor manera, ya que a los 18 minutos estaba con dos goles de diferencia. Los autores fueron el goleador Leonel Llodrá y Axel Paiva.

Rápidamente, a los 23', Central Ballester descontó por medio de Maximiliano Maciel y buscó meterse en encuentro. No obstante, a los 28', Mario Godoy selló el resultado final con un cabezazo.