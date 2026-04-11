Compromiso Ciudadano entregó donaciones al Hospital Oñativia en su 30 aniversario

Esta vez hicieron llegar recibidores para el área de neonatología. Se reunieron con directivos y felicitaron al todo el equipo del establecimiento.

La ONG Compromiso Ciudadano realizó una vez más donaciones para el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Desde 2013 que la entidad tiene una constancia con el nosocomio local, que incluyó entregas de aires acondicionados para el área de neonatología, para las fiestas navideñas e incluso en tiempos de pandemia.

Encabezada por Mario Fuentes, se reunieron con el director adjunto José Luis Vieyra e hicieron una nueva entrega, esta vez de recibidores para bebés que realizaron voluntarios de la ONG.

En el encuentro, felicitaron al equipo del hospital, médicos, enfermeros y personal de todas las áreas “por su invaluable dedicación y compromiso permanente”.

Así mismo se interiorizaron de la situación actual del Hospital para continuar colaborando tras como se viene haciendo en los últimos 13 años.

Del encuentro también participaron Federico Fuentes, Gastón Goldenberg y Florencia Fradejas.