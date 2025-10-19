Con 61 medallas, Brown se quedó con el segundo puesto en los Juegos Bonaerenses

Se trata de una gran actuación para la delegación local. Los detalles.
Las finales de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses llegaron a su final y la delegación de Almirante Brown tuvo una sobresaliente actuación. Se debe a que acumuló 61 medallas y terminó en el segundo lugar de la tabla.
¿Cómo fue?
El certamen se realizó entre el lunes 13 y el sábado 18 de octubre. Tuvo como sede a Mar del Plata. Allí, el distrito estuvo representado por una comitiva conformada por 323 deportistas y artistas, entre los cuales hubo jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los brownianos compitieron en 25 disciplinas, distribuidas en 20 deportivas y 5 culturales. La primera presea dorada en esta edición llegó gracias a Melany Roberts, quien se quedó con la categoría 2da C Sub 16 de patín artístico.
En total, la delegación local se colgó 36 medallas de oro, 16 de plata y 9 de bronce. Con un total de 61, Almirante Brown se quedó con la segunda posición en la tabla. El primero fue para General Pueyrredón y el tercero para Lomas de Zamora.
Medallas de oro
- Nicolás Castillo – Atletismo PCD Pista 100 m
- Melany Roberts – Patín Artístico Sub-16
- Mía Ruiz Gabín – Patín Sub-13
- Zoe Billordo – Taekwondo
- Lilian Di Salvo y Alberto Lavia – Tango Adultos Mayores
- Josefa Moliné – Natación PCD 25 m Pecho Visual
- Ailín Llanos – PCD Sub-15 Lanzamiento de Bala
- Juan Gauna – PCD Visual 16, 100 m
- Luciano Dawalder – PCD Cat. 37, 100 m
- Juana Adam – PCD Visual Sub-16, Lanzamiento de Bala
- Tobías Caballero – PCD Visual 16, Salto en Largo
- Aarón Lescano – PCD Cat. 32, Lanzamiento de Clava
- Antonio Dussaut – PCD Motor Sub-14, Natación 25 m Pecho
- Fermín Díaz – PCD Motor Sub-16, Natación 50 m Espalda
- Ludmila Soria – PCD Motor Sub-16, Natación 25 m Espalda
- Bautista Sanabria – PCD Motor Sub-16, Natación 25 m Pecho
- Benjamín Soruco – PCD Cat. 34, 100 m Llanos
- Básquet Sub-23
- Mus – Adultos Mayores
- Luján Sosa – PCD Motor, Atletismo 100 m
- Maite Rizzo – Patín Artístico Sub-13
- Guerrero Fidel – Atletismo Cat. 42, 100 m
- Maximiliano Montenegro – PCD 100 m
- Carolina Rozales – PCD Atletismo Velocidad
Medallas de plata
- Yasmina Mena – 100 m
- Nicole Bazán – PCD Natación 25 m Libre Auditivo
- Gonzalo Acosta – PCD Natación
- Omar Quintana – PCD Visual Sub-16, Lanzamiento de Bala
- Gabriel Osorio – PCD Cat. 32, Lanzamiento de Clava
- Julio Antonio Giménez – PCD Atletismo 100 m
- Básquet Sub-16 PCD
- Truco Mixto – Adultos Mayores
- Jazmín Soria – PCD 100 m
Medallas de bronce
- Carolina Molina – PCD Visual 16, Lanzamiento de Bala
- Sofía Steketek – PCD Lanzamiento de Clava
- Ariel Vargas – PCD Visual 11, Lanzamiento de Bala
- Kiara Flores – PCD Cat. 13, Lanzamiento de Bala
- Alexa Belluardo – Patín Artístico Sub-16
- Jesús Braun Ulfeldt – Taekwondo
- Isabella Masci – Lanzamiento de Bala