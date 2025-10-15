Melany Roberts se convirtió en la primera browniana en obtener el oro en los JJBB 2025

Fue en patín artístico. Mirá el video.
La etapa final de los Juegos Bonaerenses se puso en marcha y Almirante Brown ya sumó su primera medalla de oro. Se debe a que Melany Roberts se quedó con el primer puesto en su categoría de patín artístico.
La 34° edición del tradicional certamen se lleva adelante en Mar del Plata. Comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el sábado, 18 de octubre.
El distrito está representado por una comitiva compuesta de 323 deportistas y artistas. Entre ellos se encuentra Melanie, quien se lució en la categoría 2da C Sub 16 de patín artística y conquistó la primera medalla de oro para Almirante Brown. “¡Felicitaciones! Orgullo browniano y ejemplo de dedicación, talento y pasión”, expresaron desde la Comuna.
La comitiva local compite en 25 disciplinas, distribuidas en 20 deportivas y 5 culturales. Además, el Municipio cuenta con 80 atletas con discapacidad, una cifra récord que refleja el crecimiento y la inclusión en el área.
💪Más de 300 deportistas locales viajaron a Mar del Plata para competir en los Juegos Bonaerenses 👇https://t.co/v0x4puCu53
— Noticias De Brown (@debrownweb) October 13, 2025