Con actividades abiertas y gratuitas, la UNaB celebró la primera edición de las jornadas Eureka!

Las propuestas estuvieron vinculadas a la ciencia y la tecnología. Hubo un torneo de ajedrez y talleres de inteligencia artificial, redes neuronales, física, programación y robótica. Los detalles.

La UNaB llevó adelante la primera edición de las "Jornadas Eureka!". Se trató de una propuesta innovadora con actividades interactivas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la creatividad.

¿Cómo fue?

El encuentro, impulsado por la Secretaría de Extensión, se desarrolló el pasado sábado, 4 de octubre. Fue en el Campus universitario, ubicado en Blas Parera 132, Burzaco. Contó con actividades abiertas a todas las edades y entrada gratuita. Entre ellas hubo:

1° Torneo de Ajedrez

Participaron más de cien personas que llegaron a desde diversos puntos de la Provincia y barrios porteños. El certamen estuvo pensado para diferentes niveles y celebrado bajo el sistema suizo.

Tuvo cinco categorías. En sub 10, se coronó Gianluca González Procopio y en la 14, Juan Pablo Barrionuevo. Le siguió en la 18, Juan Ignacio Barriano. En paralelo, en la de adultos mayores, compartieron podio José Luis Esquef y Carlos Federico.

En tanto, Belén Savic fue galardonada en Eureka! como la participante de la UNaB que logró la mejor calificación. Se sumó, Daniel Varela, quien obtuvo el primer lugar en la categoría libre lo que le valió el premio mayor.

En ese sentido, Varela, junto al profesor de ajedrez de la universidad Marcelo Re, viajarán a Gallipolli, en la provincia italiana de Lecce. Allí participarán del mundial senior del juego ciencia.

Talleres STEM para niñas y adolescentes

En el marco del Ada Lovelace Day, la UNaB fue además sede en Argentina de la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM. Esta se realizó en simultáneo en más de 80 sedes.

La propuesta de Eureka! estuvo dirigida a niñas y adolescentes de 10 a 12 años, quienes participaron en talleres sobre inteligencia artificial, redes neuronales, física y programación, acompañadas por docentes y familias.

El evento rindió homenaje a Ada Lovelace (1815–1852), pionera de la informática y considerada la primera programadora de la historia. Su legado inspira a nuevas generaciones de mujeres a incursionar en las disciplinas científicas y tecnológicas, contribuyendo a reducir la brecha de género en áreas clave para el futuro.

Club de Robótica UNaB

Asimismo, quienes participaron de Eureka! pudieron conocer este espacio para programar, armar un robot y hacer realidad proyectos. Este apunta a fomentar vocaciones científicas, tecnológicas y experimentar con Arduino, automatización, IoT y domótica en un entorno de aprendizaje colaborativo.

El Club funciona con el acompañamiento de tutores avanzados de la UNaB y en articulación con escuelas técnicas para prácticas profesionalizantes. Cuenta con el apoyo del Municipio, la Unión Industrial local, el CLIC y empresas de la Región.