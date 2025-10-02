¿No sabes qué estudiar?: Lanzaron nuevos talleres de orientación vocacional en Brown

Son organizados por la UNaB. Constarán de cuatro encuentros presenciales. ¿Cómo inscribirse?

A poco de abrirse las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, brindarán un nuevo taller de orientación vocacional en Burzaco y Adrogué. La propuesta es gratuita.

¿Cómo participar?

Está destinado a jóvenes y adultos que se estén finalizando sus estudios secundarios. El curso tendrá una duración de cuatro encuentros semanales y presenciales.

Según informaron, hay tres sedes disponibles. Los alumnos podrán elegir la más conveniente. Estás son:

Honorable Concejo Deliberante (Pellerano 778, Adrogué): lunes a las 18 hs . Inicia el 6 de octubre.

(Pellerano 778, Adrogué): . Inicia el Campus de la UNaB (Blas Parera 132, Burzaco): miércoles a las 18 hs . Comienza el 8 de este mes.

(Blas Parera 132, Burzaco): . Comienza el Delegación Burzaco (Roca 1198, esquina 9 de Julio): viernes a las 18 hs. Arranca el 17 de octubre.

“Si estás terminando el secundario y tenés dudas sobre cómo seguir, te invitamos a participar de este espacio pensado para acompañarte en la elección de tu futuro académico y profesional.”, indicaron desde la UNaB.

Inscripciones

Permanecen abiertas. Los interesados deberán ingresar al sitio oficial. Allí tendrán que completar un formulario con datos personales y elegir el lugar. Podés acceder haciendo clic aquí.

El taller

Es organizado por “Seguí”, el Programa para la Promoción de la Continuidad en la Universidad, que lleva adelante la Secretaría de Extensión y Bienestar de la UNaB. En articulación con el Concejo Deliberante local y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

“Reflexioná sobre tus intereses, habilidades y proyectos de vida, acompañado/a por profesionales especializados”, aseguraron desde la universidad.