¿No sabes qué estudiar?: Lanzaron nuevos talleres de orientación vocacional en Brown

Son organizados por la UNaB. Constarán de cuatro encuentros presenciales. ¿Cómo inscribirse?
A poco de abrirse las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, brindarán un nuevo taller de orientación vocacional en Burzaco y Adrogué. La propuesta es gratuita.
Está destinado a jóvenes y adultos que se estén finalizando sus estudios secundarios. El curso tendrá una duración de cuatro encuentros semanales y presenciales.
Según informaron, hay tres sedes disponibles. Los alumnos podrán elegir la más conveniente. Estás son:
“Si estás terminando el secundario y tenés dudas sobre cómo seguir, te invitamos a participar de este espacio pensado para acompañarte en la elección de tu futuro académico y profesional.”, indicaron desde la UNaB.
Permanecen abiertas. Los interesados deberán ingresar al sitio oficial. Allí tendrán que completar un formulario con datos personales y elegir el lugar. Podés acceder haciendo clic aquí.
Es organizado por “Seguí”, el Programa para la Promoción de la Continuidad en la Universidad, que lleva adelante la Secretaría de Extensión y Bienestar de la UNaB. En articulación con el Concejo Deliberante local y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.
“Reflexioná sobre tus intereses, habilidades y proyectos de vida, acompañado/a por profesionales especializados”, aseguraron desde la universidad.
