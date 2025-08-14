Con Andrea Álvarez y un tributo a "Ramones" y "Babasónicos", Burzaco celebrará 160 años

El evento comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. Habrá además Djs, foodtrucks y shows de baile. Conocé el cronograma completo.

Con tres días a puro festejo, Burzaco se prepara para vivir su aniversario Nº160. Todas las propuestas son gratuitas y están pensadas para disfrutar en familia y con amigos. Habrá encuentro de emprendedores, shows en vivo, exposiciones y los ya clásicos food trucks.

El evento será desde este viernes 15 al domingo 17 de agosto, en Roca y 9 de Julio. Entre los espectáculos más esperados, estarán "Ramonos" con su tributo a Ramones. Lo peculiar de este conjunto es que sus integrantes se caracterizan como simios. También estará la banda "Infames", la cual interpretará canciones de Babasónicos.

Asimismo, Andrea Álvarez, vecina de Burzaco, desplegará todo su talento sobre el escenario. Se trata de una baterista y cantante reconocida por haber tocado y grabado como sesionista junto a destacados grupos musicales como Soda Stereo, Divididos, Charly García y Los Rodríguez, entre otros.

El cronograma

Viernes

Comenzará a las 15 hs con el acto institucional. Además, durante la jornada, está prevista la actuación de:

Himno - Franco Mena

Aurora - Palmeri Kiran

Ballet Centro de Jubilados Malvinas Argentinas

Centro de jubilados 7 de agosto |15 hs

|15 hs Emmi Palmeri | 16.30 hs

| 16.30 hs Gaby Muñoz | 17 hs

| 17 hs La Fer - Franco Mena | 17.30 hs

| 17.30 hs Elisa - La Voz del amanecer | 18 hs

| 18 hs Destino cantor | 18.30 hs

Sábado

Los viajes de Simón | 15 hs

| 15 hs Son del alma | 15.30 hs

| 15.30 hs Perros de paja | 16 hs

| 16 hs Zodiaco | 17 hs

| 17 hs Blues Band La 440 | 18 hs

| 18 hs Ramonos | 19 hs

Domingo

Capitán | 14.30 hs

| 14.30 hs Lanegramaria y los del Conurbano | 15 hs

| 15 hs Melodí | 15.30 hs

| 15.30 hs Cristian - Adrián Franceschino | 16 hs

| 16 hs Burrock | 17 hs

| 17 hs Esencia primate | 17.40 hs

| 17.40 hs July Di y los nómades | 18.15 hs

| 18.15 hs Infames - tributo a Babasónicos | 19 hs

| 19 hs Andrea Álvarez | 20 hs

| 20 hs Exposición artística

Además de todo, durante las tres jornadas, habrá música en vivo a cargo de los DJs Mauro J y Ale Nadal. También, los vecinos podrán adquirir productos en la Feria MiPyme y disfrutar de la gastronomía local.