Con anuncios de obras, Fabiani abrió las sesiones ordinarias en Brown

Como es tradición, el mensaje fue junto al presidente del legislativo local, Nicolás Jawtuschenko y de frente a los concejales de las diferentes fuerzas políticas. Acompañaron Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; integrantes del equipo municipal y cientos de vecinos.

¿Cómo fue?

Durante su discurso, el intendente anticipó que este año se sumarán 300 nuevos policías a la prevención del delito en el distrito. Asimismo, ratificó el “compromiso del estado municip al de continuar trabajando por una comunidad con más inclusión y justicia social”.

"En la Argentina avanza la idea de que el Estado es una carga, que la solidaridad es un error y que la única salida es individual. Frente a esos mensajes, en Almirante Brown respondemos con más comunidad, más gestión y con un estado al servicio de los vecinos", indicó. Y agregó: "Como siempre nos marca Mariano Cascallares, para nosotros la política es la herramienta más importante de transformación".

Fabiani anticipó que la Comuna continuará sumando e lementos para la prevención como las cámaras de monitoreo, las paradas y corredores seguros y los tótems de seguridad. Además de las alarmas en los barrios y la aplicación "Brown Previene" que ya utilizan cerca de 60 mil vecinos.

En materia de salud, mencionó que durante el 2025 el sistema de telemedicina alcanzó un incremento del 150% garantizando la atención de las especialidades clínica médica, pediátrica y salud mental. También destacó que Zoonosis concretó 101.967 prestaciones.

A su vez, en su discurso Juan Fabiani expresó la preocupación por el “parate de las obras del Plan Director de Expansión de Agua y Cloaca de AySA”. "Seguiremos insistiendo ante esta empresa del Estado Nacional para que reanude las obras esencial es para el distrito", afirmó.

En la misma línea, llamó la atención sobre la suspensión definitiva de parte de Nación del Programa Agua y Cloaca + Trabajo y de conexiones domiciliarias.

Obras públicas

El Intendente destacó que “el 2025 quedará en la memoria como un año de obras históricas para Almirante Brown”. Esto se debe a la inauguración del Viaducto P apa Francisco y los pasos bajo nivel de Diehl en Longchamps y Presidente Perón en Rafael Calzada.

Remarcó el avance de la transformación integral de la Ruta Provincial N°4, junto con nuevas tareas de pavimentación y mejoras viales en distintos barrios. Además de la construcción del tercer carril de la avenida Hipólito Yrigoyen entre Diehl y Payró.

Señaló que el Municipio continuó con “obras clave para mejorar la infraestructura hidráulica, como la ampliación del cuenco regulador de la calle Alsina en Claypole y la finalización del desagüe pluvial Burzaco Sur”. En ese marco, se sumó la colocación de “21 puentes peatonales sobre arroyos que conectan barrios y brindan mayor seguridad y accesibilidad”.

Finalmente, indicó que se sigue “ampliando la infraestructura social del distrito con el avance del plan de 394 viviendas junto al Gobierno bonaerense (88 en José Mármol y 306 en San Francisco de Asís), que ya cuentan con alrededor del 60% de ejecución”.

A esto se suman la puesta en valor de la Quinta Rocca de Burzaco y la construcción del CAPS Floreal Ferrara, completando la mejora integral de la red de 33 centros de atención primaria de la salud del distrito.

Prevención ciudadana

En materia de seguridad, Fabiani remarcó que desde el inicio de la gestión la prevención siempre fue una prioridad. “Actualmente el distrito cuenta con un sistema de prevención y control integrado por más de 2.100 cámaras de monitoreo distribuidas en todo el territorio”, explicó.

En esa línea, apuntó que durante 2025 se instalaron cerca de 100 alarmas vecinales. El objetivo es superar este año los 800 dispositivos para cubrir prácticamente todo el distrito. Además, funcionan 221 paradas y puntos seguros conectados al Centro de Operaciones Municipal, y un Anillo Digital con más de 106 cámaras lectoras de patentes que proce san alrededor de un millón de dominios por día.

Por último, se refirió a que más de 60 mil vecinos utilizan la aplicación “Brown Previene”. “En paralelo, se renovó la flota de patrulle ros de seguridad, se continúa con el mantenimiento y combustible para los móviles policiales y se incorporaron nuevas bases operativas -UTOI, Sub DDI y Delitos Complejos- que sumarán alrededor de 300 efectivos al distrito”, finalizó.