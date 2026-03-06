Con anuncios de obras, Fabiani abrió las sesiones ordinarias en Brown

También detalló medidas para la seguridad, remarcó la gestión de Cascallares en el Municipio y advirtió preocupación por la paralización de obras nacionales. Lo hizo durante este mediodía en la Casa de la Cultura. Los detalles.
El intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani, inició el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante. En este marco,anunció dos obras históricas: la continuidad de la estación de trenes de la UNaB y el inicio de la construcción del nuevo edificio de aulas para esa casa de altos estudios en su campus de Burzaco.
Como es tradición, el mensaje fue junto al presidente del legislativo local, Nicolás Jawtuschenko y de frente a los concejales de las diferentes fuerzas políticas. Acompañaron Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; integrantes del equipo municipal y cientos de vecinos.
Durante su discurso, el intendente anticipó que este año se sumarán 300 nuevos policías a la prevención del delito en el distrito. Asimismo, ratificó el “compromiso del estado municip
"En la Argentina avanza la idea de que el Estado es una carga, que la solidaridad es un error y que la única salida es individual. Frente a esos mensajes, en Almirante Brown respondemos con más comunidad, más gestión y con un estado al servicio de los vecinos", indicó. Y agregó: "Como siempre nos marca Mariano Cascallares, para nosotros la política es la herramienta más importante
Fabiani anticipó que la Comuna continuará sumando e
En materia de salud, mencionó que durante el 2025 el sistema de telemedicina alcanzó un incremento del 150%
A su vez, en su discurso Juan Fabiani expresó la preocupación por el “parate de las obras del Plan Director de Expansión de Agua y Cloaca de AySA”. "Seguiremos insistiendo ante esta empresa del Estado Nacional para que reanude las obras esencial
En la misma línea, llamó la atención sobre la suspensión definitiva de parte de Nación del Programa Agua y Cloaca + Trabajo y de conexiones domiciliarias.
El Intendente destacó que “el 2025 quedará en la memoria como un año de obras históricas
Remarcó el avance de la transformación integral de la Ruta Provincial N°4, junto con nuevas tareas de pavimentación y mejoras viales en distintos barrios. Además de la construcción del tercer carril de la avenida Hipólito Yrigoyen entre Diehl y Payró.
Señaló que el Municipio continuó con “obras clave para mejorar la infraestructura hidráulica, como la ampliación del cuenco regulador de la calle Alsina en Claypole y la finalización del desagüe pluvial Burzaco Sur”. En ese marco, se sumó la colocación de “21 puentes peatonales sobre arroyos que conectan barrios y brindan mayor seguridad y accesibilidad”.
Finalmente, indicó que se sigue “ampliando la infraestructura
A esto se suman la puesta en valor de la Quinta Rocca de Burzaco y la construcción del CAPS Floreal Ferrara, completando la mejora integral de la red de 33 centros de atención primaria de la salud del distrito.
En materia de seguridad, Fabiani remarcó que desde el inicio de la gestión la prevención
En esa línea, apuntó que durante 2025 se instalaron
Por último, se refirió a que más de 60 mil vecinos utilizan la aplicación “Brown Previene”. “En paralelo, se renovó la flota de patrulle
