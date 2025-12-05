Con canto, danza y un documental, se celebrará el Día del Gaucho en Adrogué

La iniciativa tendrá lugar en la Casa de la Cultura. ¿Cuándo será?

Para celebrar el Día Nacional del Gaucho, Almirante Brown se prepara para vivir una jornada cargada de actividades en Adrogué. Se debe a que lo festejará con shows de canto y danza, además de la presentación de un documental.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se desarrollará este sábado, 6 de diciembre, a partir de las 20 hs. Tendrá como escenario a la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

Según indicaron desde la Comuna, quienes asistan podrán disfrutar de la presentación del documental “Identidades – Herencia del viento” y de las actuaciones de Miguel May, Jorge Berón y Gustavo Catrigual. También, estará la pareja de danza de Erneta y Gómez.

“Una noche para honrar la memoria gaucha y reencontrarnos con nuestras tradiciones que siguen vivas en la cultura bonaerense”, enfatizaron desde la organización.