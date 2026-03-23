Con descuentos del 15% y un desfile, Brown celebra el Mes de la Mujer

Se sumaron a la iniciativa comercios de diferentes rubros. Las promociones se aplicarán durante todo marzo. Conocé más.

Durante marzo, el centro comercial de Adrogué impulsa una serie de propuestas para celebrar el Mes de la Mujer. Entre ellas, beneficios especiales y actividades abiertas a todos los vecinos.

La iniciativa

Incluye descuentos del 15% en efectivo todos los martes y miércoles en locales adheridos. El objetivo es incentivar el consumo y acompañar a los brownianos con promociones imperdibles.

Entre los comercios que se sumaron a la propuesta están Verushka Indumentaria, Plaza Bazar Adrogué, Novedish, BeatVan, Adrián Caversacci, Velvet, Las Pasticcinas, Glamour Beauty Center, Gels Joyería, Salomé Lencería y Niki Bar.

Y más

Además, el sábado 28 de marzo, entre las 14 y las 19 hs, se realizará un desfile en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en E. de Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad. Contará con sorteos y distintas sorpresas para el público.

Desde la organización señalaron que estas jornadas se llevan adelante con la intención de fortalecer el comercio local y generar espacios de encuentro para la comunidad.