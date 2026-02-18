Con entradas a $4.000, vuelve la Fiesta del Cine a Boulevard Shopping

Será para películas en formatos 2D y 3D. ¿Cuándo comenzará?

Llega a Boulevard Shopping una nueva edición de la Fiesta del Cine. Se trata de una propuesta única para disfrutar de films en cartel a precios promocionales.

¿Cuándo será?

Desde este jueves 19 al miércoles 25 de febrero, Cinema Adrogué ofrecerá entradas a solo $4.000, tanto para las proyecciones en 2D como en 3D. Es un importante descuento teniendo en cuenta que los tickets duplican este valor.

La iniciativa se replicará también en distintas salas del país. Incluirá precios especiales en combos del Candy para que la experiencia sea aún más inolvidable.

“Una semana para ver el estreno que tenías pendiente, repetir tu película favorita o arma plan con amigos, pareja o familia. Porque no hay nada como vivir el cine en pantalla grande”, expresaron desde Boulevard Shopping, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 13298, Adrogué.

¿Qué elegir?

Entre los estrenos se ubican “Cumbres Barrascosas”, “Caminos del crimen”, “El sonido de la muerte” y “Goat: la cabra que cambio el Ju”. Además, los vecinos podrán optar por películas que siguen en cartelera como:

“Avatar: fuego y ceniza”

Hamnet”

“¡Ayuda!”

“Stray kids: the dominate experi”

“Marty supremo”

“Terror en Silent Hill”

“Bob esponja”

“Zootopia 2”

“La empleada”

“La Virgen de la tosquera”

“Camino del crimen”

“El día del fin del mundo: migra”

“El sonido de la muerte”.