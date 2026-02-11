Vuelve un clásico: el bowling de Boulevard Shopping reabre sus puertas

Se trata de "Orbit", un lugar que también contará con mesas de pool, juegos electrónicos y un bar. ¿Cuándo será la inauguración?

El sonido de las bolas rodando y los pinos cayendo regresará a Boulevard Shopping de Adrogué. Se debe a que abrirá sus puertas “Orbit Bowling”, un nuevo espacio de entretenimiento para disfrutar con amigos o en familia.

¿Cómo será?

Para celebrar la vuelta de este deporte de salón, se llevará adelante un evento de apertura este jueves, 12 de febrero. Será de 19 a 22 hs en el flamante local se ubicará al lado del sector snack del cine, en el primer piso del centro comercial situado en avenida Yrigoyen 13298.

Quienes se acerquen a la inauguración, podrán disfrutar de una increíble ambientación, conocer las instalaciones y ganar muchos premios. Además, habrá música en vivo con dj.

Sobre el lugar

“Orbit” desembarcará en Boulevad Shopping con un local renovado y moderno. Contará con diez pistas de bowling, mesas de pool y juegos electrónicos. También, tendrá un bar gastronómico para completar una experiencia única con amigos y familia.

Según precisaron, funcionará viernes y sábados del mediodía hasta la 1 hs. En tanto, los domingos abrirá sus puertas a la misma hora, pero cerrará a la medianoche.

Para más información, los interesados podrán ingresar a su cuenta de Instagram: @Orbit.bowling.