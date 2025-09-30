Mar, 30/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2465
SOCIEDAD
martes 30 de septiembre de 2025

Con entradas a $4.000, vuelve la Fiesta del Cine a Boulevard Shopping


Aplicará para los films 2D y 3D. ¿Desde cuándo será?


Boulevard Shopping se prepara para vivir una de los eventos más esperados por su público. Llega una nueva edición de la Fiesta del Cine, un plan ideal para disfrutar de películas taquilleras en la pantalla grande.

 

¿De qué se trata?

Desde este jueves 2 al miércoles 8 de octubre, Cinema Adrogué ofrecerá entradas para films en formato 2D y 3D a solo $4.000. Se trata de un súper descuento teniendo en cuenta que los tickets generales ascienden a $12.000 y $14.000, respectivamente.

“La Fiesta del Cine está de regreso. Agendá la fecha, no te la podés perder”, indicaron desde el complejo, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 13298, Adrogué.

La propuesta se replicará también en distintas salas del país. Incluirá precios especiales en combos Candy para que la experiencia sea completa e inolvidable.

 

¿Qué ver?

Entre los estrenos estarán “La casa de Muñecas de Gabby”, “Hamilton”, “Una batalla tras otra”, “Camina o muere”, “Cazadores del fin del mundo” y “La colina de las amapolas”.

Además, los vecinos podrán optar por las películas que siguen en cartelera como “Demon slayer kimetsu no yaiba”, “El conjuro 4”, “Homo argentum”, “La hora de la desaparición”, “Otro viernes de locos”, “Toy Story 30 aniversario” y “Belén”, protagonizada por la browniana Dolores Fonzi.

