Dom, 24/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2428
CULTURA
domingo 24 de agosto de 2025

Con grandes premios, lanzaron un concurso para bandas y solistas de Brown


Las inscripciones ya están abiertas. Participarán por contrataciones para los shows municipales de 2026. Conocé los detalles.

Para seguir potenciando a los artistas emergentes locales, Almirante Brown lanzó un concurso para bandas y solistas. Este otorgará premios como grabaciones profesionales y contratos para shows.

¿Cómo será?

Según indicaron, la iniciativa contará con cuatro categorías a partir de distintos géneros musicales. En cada una, se agruparán a quienes se anoten en los siguientes grupos:

  • A: rap, trap, rkt, cumbia y reggaeton
  • B: blues, soul, funk, jazz y raggae
  • C: rock, pop, indie y R&B
  • D: folklore y tango

Desde la Comuna confirmaron que los participantes tendrán la posibilidad de ganar una grabación de su música en un estudio profesional, la realización de un videoclip y fotos y las contrataciones para los shows municipales de 2026.

¿Cómo anotarse?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 31 de agosto. Quienes deseen formar parte, deberán acceder al sitio web oficial (hacé clic aquí). Una vez allí, necesitarán loguearse para ver la convocatoria.

