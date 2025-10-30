Con laberintos, personajes de terror y muchos premios, Boulevard Shopping festeja Halloween

La entrada será libre y gratuita. Conocé cuándo será y todo lo que habrá.

Se viene Halloween, uno de los días más terroríficos del año, y para celebrarlo Boulevard Shopping preparó una tarde monstruosa pensada para toda la familia. Será este viernes, 31 de octubre. Habrá actividades de miedo, mucha diversión y sorpresas.

¿Cómo disfrutarlo?

La propuesta comenzará a las 17 y se extenderán hasta las 20 hs. Tendrán como punto de encuentro el hall central del complejo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13.298, en Adrogué. La entrada será libre y gratuita.

Entre las atracciones, pensadas para toda la familia, habrá un laberinto inflable, personajes de terror, sustos divertidos y maquillaje artístico. Sumando a premios espeluznantes.

Además, invitaron a todos a asistir disfrazados para vivir una tarde inolvidable. “Una propuesta ideal para disfrutar, reírse y dejarse llevar por la magia de Halloween. ¡No te lo pierdas!”, indicaron desde Boulevard Shopping en esta nueva “Noche de brujas”.

Más sorpresas

Sumado a las propuestas mencionadas, este sábado, 1 de noviembre, los personajes de Pennywise y la niña de "La Llamada" estarán recorriendo los pasillos del centro comercial, asustando a todo el que se le cruce. Será de 18:30 a 21:30 hs.