Con más universos, vuelven los juegos de rol este domingo a Adrogué

Algunas de las opciones disponibles serán “Mundo de tinieblas”, “Gold Grip” y “Dunger & Dragons”. ¿Cómo participar?

Para todos los apasionados del entretenimiento con toques de fantasía y aventura, vuelven los juegos de rol a Adrogué. La entrada será gratuita, pero los vecinos que deseen participar deberán inscribirse previamente de forma online.

¿Cómo y cuándo?

La propuesta será este domingo, 25 de enero, a las 14.30 hs. Tendrá como escenario la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974. Está orientada a jóvenes y adultos mayores de 13 años.

Los juegos permiten que los vecinos adopten el papel de un personaje y actúen en una historia. En este sentido, podrán elegir por distintos universos. Los que estarán disponible son:

Mundo de tinieblas (Werewolf - The Apocalypse)

Capacidad: 5 jugadores

Dirige: Lupin

Gold Grip (GG)

Capacidad: 8 jugadores

Dirige: Bruno Benitez

Mundo de tinieblas (Vampire – The masquerade)

Capacidad: 5 jugadores

Dirige: Bloodlust

Mundo de tinieblas (Vampire – The masquerade)

Capacidad: 5 jugadores

Dirige: Nanuz

Dunger & Dragons

Sistema: D&D 5º ED

Capacidad: 3 a 5 jugadores

Dirige: Kanishka

Mundo de tinieblas (Werewolf, Vampire y Mage)

Capacidad: 5 jugadores

Dirige: Z

Mundo de tinieblas (Vampire)

Capacidad: 5 jugadores

Dirige: Weaver

¿Cómo ser parte?

Según informaron desde la Biblioteca, los vecinos que deseen jugar deberán anotarse de forma online. Podes ingresar desde aquí al formulario de inscripción.

“Te esperamos para vivir una tarde llena de emoción, aventuras y mucha imaginación. Si te gustan las historias épicas y querés arrancar el año jugando ¡esta es tu oportunidad!”, indicaron desde la entidad.

Sobre los juegos de rol

Se tratan de entretenimientos narrativos donde los jugadores encarnan aventureros que llevan adelante hazañas legendarias mediante juegos de mesa que son la base en los que se inspiran los RPG de computadora.

La iniciativa es organizada por la Comuna, a través del Instituto Municipal de las Culturas y la Biblioteca Esteban Adrogué.