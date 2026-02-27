Vie, 27/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2615
CULTURA
viernes 27 de febrero de 2026

Con música, danza y tradición, llega el carnaval de la comunidad boliviana a Brown


El evento reunirá a caporales y otras danzas tradicionales. ¿Cuándo será?

La comunidad boliviana de Almirante Brown se prepara para vivir una jornada llena de color y alegría. Se debe a la celebración de su carnaval que tendrá como escenario a Rafael Calzada.

 

¿Cuándo y dónde?

Organizado por la Asociación Boliviana Juana Azurduy, el encuentro será este domingo, 1 de marzo. Comenzará a las 15 hs, en el Polideportivo de la localidad, ubicado en Güemes y República. La actividad será gratuita y abierta a la comunidad.

El evento reunirá a cuerpos de baile que desplegarán todo el brillo de los caporales y otras danzas tradicionales. Además, habrá comidas típicas y shows en vivo.

“Una jornada para celebrar la cultura, las tradiciones y la identidad de la comunidad boliviana en nuestro distrito”, indicaron desde la Comuna en referencia a esta celebración que cada año convoca a cientos de familias.

