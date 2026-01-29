Jue, 29/01/2026 |
jueves 29 de enero de 2026

Con música en vivo, llega una nueva edición del Corredor Gastronómico a Longchamps


Habrá una variada oferta de platos gastronómicos y coctelería. ¿Cuándo será?

Para aprovechar la noche de verano al aire libre, se realizará una nueva edición del Corredor Gastronómico Cultural en Longchamps. Este ya clásico evento de la localidad reunirá en un mismo sitio una amplia variedad de ofertas de comida y shows en vivo.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este sábado, 31 de enero, a partir de las 20 hs. Tendrá como escenario a la intersección de Ovidio Lagos y Belgrano, a pocos metros de la estación ferroviaria. La entrada será libre y gratuita.

Quienes se acerquen a disfrutar de la propuesta, encontrarán una variedad de alternativas gastronómicas y de coctelería. En simultáneo, se presentarán en vivo Male Ausqui y la banda folclórica “La Doña Leo”.

Sobre el Corredor Gastronómico

Es organizado por la Comuna, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, el Instituto Municipal de las Culturas y Descubrí Brown. Se realizara desde hace varios meses y cuenta con gran concurrencia de vecinos de diferentes localidades.

