Con música, visitas y artesanos, llega la fiesta "23 Veranos" a Glew

La iniciativa tiene como objetivo conmemorar el natalicio del reconocido artista Raúl Soldi. ¿Cuándo será?

Para celebrar el aniversario del natalicio de Raúl Soldi, llega uno de los eventos más esperados de los últimos años a Glew. Se trata de la fiesta “23 Veranos”, donde se podrán visitar la muestra estable del maestro, disfrutar de música en vivo y recorrer una feria de artesanos.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este domingo, 12 de abril, entre las 11 y las 19 hs. Tendrá como escenario a la Fundación Soldi, ubicada en la intersección de las calles Obligado y Gorriti. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

Quienes se acerquen, podrán realizar visitas guiadas y recorrer la muestra estable del reconocido artista. Estas se harán hasta las 14:30 hs. Además de encontrar una amplia variedad de productos en un paseo de artesanos, los vecinos disfrutarán de música en vivo. La grilla de la jornada será:

16 hs : 010

: 010 17:30 hs : Buenos Aires Classic (tributo a los ´80)

: Buenos Aires Classic (tributo a los ´80) 18:30 hs: La 440 Blues Band

“Una jornada para disfrutar del arte, la música y el encuentro”, afirmaron desde la Comuna.