Con productos desde $5000, Tienda Brown ofrece grandes opciones para regalarle a mamá

El espacio, ubicado en Burzaco, venderá textiles, indumentaria, decoración y artesanías, entre otras cosas.

Se acerca el Día de la Madre y Almirante Brown invitó a los vecinos a visitar Tienda Brown para conseguir el mejor regalo. En este espacio, más de un centenar de emprendedores locales exhiben y comercializan sus productos confeccionados con creatividad y calidad.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa funciona dentro de Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), el cual está ubicado en Cruz del Sur 1200, en Burzaco. Abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 hs, mientras que los sábados lo hace de 9 a 13 hs.

Los precios comienzan desde los $5 mil y ofrecen opciones para todos los gustos y bolsillos. La amplia variedad de propuestas incluye accesorios, textiles, indumentaria, decoración, artesanías y productos de diseño, entre otros.

“Cada compra en Tienda Brown representa no solo un obsequio especial, sino también un gesto de apoyo a la producción local y a la economía social que sigue creciendo gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad emprendedora”, destacó el intendente Mariano Cascallares.