Con productos frescos y a bajo precio, las ferias vuelven todo noviembre a Brown

Conocé dónde estarán y qué ofrecen cada una.

Durante todo noviembre, vuelve el Circuito de Ahorro Brown. Los puestos ofrecerán una gran variedad de productos de primera calidad y a precios accesibles. Además, los vecinos podrán acceder a las importantes rebajas que ofrecen los emprendedores.

La grilla

Mercado de Cercanía Brown Ahorra

Se instalará en la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca). Será los lunes 10 y 17 de noviembre y los miércoles 5, 12, 19 y 26. La propuesta hará lo propio los viernes 7, 14 y 28 en la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini). En ambos espacios, de 9 a 14 horas, se podrá adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.

Mercado Multiplicar

La propuesta del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco, estará los viernes 7, 14 y 28. Será en el horario de 9:30 a 14 hs. Habrá verduras agroecológicas, frutas de estación y productos de vivero, todos con un 40% de ahorro con Cuenta DNI.

Feria de Productores locales

Llegará los viernes a la plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti), de 10 a 14 hs. Los emprendedores ofrecerán frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y productos de panadería.

La Iniciativa también estará todos los sábados en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Av. Juan B. Justo 1000). Comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 16 hs.

Mercados Bonaerenses

Arribará los jueves, de 9 a 14 hs, en la dársena de Pellegrini y Rojas (estación de Burzaco, lado este). Sumado a ello, los martes y viernes estará en la estación de Longchamps este, en el mismo horario. Allí se podrán adquirir productos de panadería, pescadería y de almacén, además de frutas, verduras, miel y frutos secos.

Sobre Circuito de Ahorro Brown

Ofrece numerosas alternativas de comercialización, a precios convenientes. La propuesta se realiza cada mes, en diferentes localidades de Almirante Brown.

“Desde el Municipio, seguimos promoviendo el trabajo de nuestros emprendedores locales y cuidando la economía familiar”, indicó el intendente Mariano Cascallares.