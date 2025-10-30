Lanzaron “Hecho en Brown”, la marca que impulsa el trabajo de emprendedores locales

El intendente Mariano Cascallares encabezó el acto. La iniciativa busca garantizar el origen, la calidad y la autenticidad artesanal de los productos elaborados en el distrito. La información.

Con el objetivo de reconocer el trabajo de los emprendedores locales, lanzaron la marca colectiva “Hecho en Brown”. Se trata de una iniciativa destinada a fortalecer la identidad productiva del distrito.

¿Cómo fue?

El evento se llevó adelante en la Casa de la Cultura. Se desarrolló en el marco del convenio firmado con la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Lo encabezaron el intendente Mariano Cascallares y el subsecretario del área provincial, Daniel Menéndez.

“Hecho en Brown” busca garantizar el origen, la calidad y la autenticidad artesanal de los productos elaborados en el distrito. Asimismo, tiene como objetivo fomentar el consumo consciente y fortalecer la confianza del consumidor, asegurando la trazabilidad de los bienes con sello local.

“Esta marca representa el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de nuestros emprendedores, que todos los días hacen crecer a Almirante Brown con trabajo e identidad”, destacó Cascallares.

La certificación está destinada a productores, artesanos y emprendedores que desarrollen bienes genuinos con participación manual o artesanal, priorizando aquellos que integren identidad local, valor cultural y prácticas sostenibles.

Durante la jornada

Se realizó la entrega de certificados de asistencia a los participantes del programa. Además, se llevó adelante una clase magistral abierta organizada por la Escuela de Emprendedores, enfocada en el fortalecimiento de las competencias comunicacionales.

El encuentro brindó herramientas prácticas sobre el uso estratégico de redes sociales y el aprovechamiento de tecnologías de inteligencia artificial para impulsar la innovación y la visibilidad de los emprendimientos en entornos digitales.

Participaron del acto el secretario de Relaciones con la Comunidad browniano, Federico Sassone, y el presidente del Instituto Municipal de Economía Social local, Víctor Caparelli, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.