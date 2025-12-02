Con productos frescos y descuentos, las ferias siguen durante todo diciembre en Brown

Conocé dónde se instalarán y la mercadería que ofrece cada una.

En el último mes del año, vuelve el programa “Circuito de Ahorro Brown”. Como es habitual, las ferias ofrecerán una gran variedad de productos de calidad a precios accesibles. Se instalarán en diferentes barrios del distrito.

¿Cuál es la grilla?

En diciembre, los vecinos podrán acercarse a los siguientes lugares:

Mercado de Cercanía Brown Ahorra

Se instalará en la estación de Claypole (avenida 17 de Octubre y Nazca) los lunes 15, 22 y 29 de diciembre, también los miércoles 3, 10 y 17. Sumado a ello, arribará a la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini), los viernes 5, 12 y 19.

En ambos espacios se podrán adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén, en el horario de 9 a 14 hs.

Mercado Multiplicar

La propuesta es impulsada por el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco. Abrirá sus puertas de 9.30 a 14 hs, los viernes 5,12 y 19 y los martes 23 y 30.

En el lugar se ofrecerán verduras agroecológicas, frutas de estación y productos de vivero. Estarán productores de Glew. Los vecinos podrán aprovechar el 40% de ahorro con la Cuenta DNI.

Feria de Productores locales

Llega todos los viernes de 10 a 14 hs a la plaza Cerretti de Adrogué, situada en Diagonal Toll y Cerretti. Los sábados, en tanto, se instalará en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (avenida Juan B. Justo 1000). Será de 10 a 16 hs.

Como siempre la iniciativa ofrece frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, panadería y mucho más.

Mercados Bonaerenses

Estarán todos los jueves, de 9 a 14 hs, a la estación de Burzaco, lado este (dársenas de Pellegrini y Rojas), y los martes y viernes a la estación de Longchamps, también lado este.

Los vecinos podrán comprar a precios accesibles productos de panadería, pescadería y de almacén, además de frutas, verduras, miel y frutos secos.

Sobre el “Circuito de Ahorro Brown”

Según informaron, la propuesta busca fomentar la economía popular y cuidar el bolsillo de los brownianos ya que tienen un trato directo con los productores locales.

“Desde el Municipio seguimos brindando diversas alternativas de mercado para que nuestros vecinos puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles, y además impulsamos el trabajo de los queridos emprendedores”, indicó el intendente Mariano Cascallares.