El ISFT Nº232 de Burzaco sumó dos nuevas tecnicaturas con alta salida laboral

Las carreras cuentan con título oficial de validez nacional. Las preinscripciones ya están abiertas. Conocé cuál es la oferta.

Con vistas al próximo ciclo lectivo, el Instituto Superio de Formación Técnica (ISFT) Nº 232 de Burzaco sumó nuevas tecnicaturas superiores para el desarrollo profesional. Se trata de “Energía Eléctrica con Orientación en Transporte y Distribución de Electricidad” y “Administración de Recursos Humanos”.

¿Cómo anotarse?

Ambas carreras cuentan con título oficial de validez nacional y tienen una duración aproximada de 3 años. Se dictará en el instituto ubicado en el cruce de Junín y Guido Spano, del Parque Industrial. El horario de cursada será de lunes a viernes 17:30 a 21:45 hs.

La oferta:

Tecnicatura Superior en Energía Eléctrica con Orientación en Transporte y Distribución de Electricidad:

El egresado estará capacitado para operar, mantener y supervisar redes eléctricas de baja y media tensión, utilizando criterios de seguridad y calidad. Podrá además asistir a ingenieros en el diseño y construcción de redes, instalaciones de transformación y generación distribuida renovable.

Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos:

Los vecinos que finalicen saldrán capacitados para planificar, organizar, gestionar y controlar distintas áreas de una empresa, tanto de manera presencial como remota.

La formación incluye el dominio de normas técnicas y legales, junto con habilidades transversales como comunicación, gestión de conflictos, uso de tecnologías, pensamiento crítico, innovación, compromiso social y ambiental, y ética profesional.

Las inscripciones

Ya se encuentran abiertas. Los vecinos simplemente deberán ingresar a la web oficial, elegir la tecnicatura deseada y completar un formulario con datos personales. Podes acceder a la formación vinculada a la Energía Eléctrica haciendo clic aquí y la de Administración de Recursos Humanos desde acá.